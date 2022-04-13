Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun büyük sürprizine imza atarak yarı finale yükseldi.

İspanya’daki maçı Danjuma’nın attığı golle 1-0 kazanan Villarreal, rövanş mücadelesinde ise karşılaşma boyunca bulduğu tek isabetli şutta Alman devini yıkmayı başardı.

Yarı final için büyük oranda favori gösterilen Bayern Münih, rakibinin kilidini ilk yarıda açamadı. 52. dakikada Robert Lewandowski, Almanları bir nebze olsun rahatlatan golü kaydetti.

2. golü arayan Bayern Münih, turu uzatmalara bırakmadan sonlandırmak için yüklendiği anlarda kalesinde golü gördü! Villarreal, 88. dakikada oyuna 4 dakika önce giren Samuel Chukwueze’nin kontra atakta attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

Bu golden sonra Bayern Münih abluka altına aldığı Villarreal kalesinde ikinci golü bulamadı.

Bir önceki turda Juventus’u eleyen Villarreal, 2020’nin şampiyonu Bayern Münih’i de eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Villarreal, yarı finalde Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Gecenin diğer maçı nefes kesti

Real Madrid ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı İspanyol devi 3-2 kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.