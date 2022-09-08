UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup ederken hat-trick yapan Robert Lewandowski bir ilke imza attı. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.
Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski bir ilki başardı
Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte 'hat-trick' yapan ilk futbolcu oldu.
Haber Merkezi