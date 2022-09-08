Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski bir ilki başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup ederken hat-trick yapan Robert Lewandowski bir ilke imza attı. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.