Şampiyonlar Ligi finali için yeni iddia

Rusya'nın Luhanks ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımasının ardından bu ülkeye karşı birçok yaptırım kararı alındı.

Bir yaptırım kararının da spor alanında UEFA'dan gelmesi beklenirken, Rusya’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının iptal edilmesi gündemdeydi.

Gazeteci Orhan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA, Ukrayna krizi nedeni yüzünden, Rusya’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçını iptal kararı almak üzere.

Dev final için düşünülen ülkeler arasında Türkiye ile birlikte, İtalya, Yunanistan ve Avusturya gibi ülkeler var." dedi.