Şampiyonlar Ligi finali için iddia: 'Düşünülen ülkeler arasında...'

Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınması beklenirken, finalin oynanmasının beklendiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Haber Merkezi

Rusya'nın Luhanks ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımasının ardından, bu ülkeye karşı birçok yaptırım kararı alındı.

Bir yaptırım kararının da spor alanında UEFA'dan gelmesi beklenirken, Rusya’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının iptal edilmesi gündemdeydi.

Gazeteci Orhan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA, Ukrayna krizi nedeni yüzünden, Rusya’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçını iptal kararı almak üzere.

Dev final için düşünülen ülkeler arasında Türkiye ile birlikte, İtalya, Yunanistan ve Avusturya gibi ülkeler var." dedi.