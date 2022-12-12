Samimi Haber’de işçi kıyımı: Whatsapp mesajıyla işten çıkarıldılar

İnternet haber sitesi Samimi Haber’de işçi kıyımı devam ediyor. Kasım ayında 5 işçiyi işten çıkaran şirket, Pazar günü öğlen saatlerinde 2 gece editörünü WhatsApp mesajıyla işten çıkardı.

Gerekçe sorulduğunda ise "eviniz uzak", "akşamları başka bir stile döneceğiz", "ofisten çalışılması lazım" denildiği öğrenildi.

Gece editörlerine yemek ücreti ödemediği belirtilen şirketin bilgisayar ihtiyaçlarını bile karşılamadığı dile getirildi.

Maaşların yarısını ödediler

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı’na ulaşan işçiler, maaşlarını almaya bir gün kala işten çıkarıldıklarını söylediler.

Maaşlarının da yarısının ödendiğini belirten bir işçi, ”Hafta sonu WhatsApp yoluyla işime son verildiğini öğrendim. Tamamen keyfi sebeplerle arkadaşım ve ben işsiz kaldık. Defalarca yemek ücreti ve bilgisayar ihtiyacımız karşılanmadı. İşten atılmadan bir gün önceye kadar bilgisayar işini hallettiklerini, hafta içi göndereceklerini söylemişlerdi. Meğer bizi oyalamışlar. Maaşımıza bir gün kala çıkardılar. Sürekli oyaladılar. Her defasında halledeceğiz deyip sürekli oyaladılar. Meğer amaçları işten çıkarmakmış” ifadelerini kullandı.

Sigorta eksik yatırılmış

İşten çıkarılan işçiler ayrıca sigortalarının da tam yatırılmadığını, 2 aydır çalıştıkları işyerinde sadece 24 günlük sigorta priminin yatırıldığını söyledi.

Eksik sigorta primi nedeniyle geçtiğimiz günlerde muayene olamadığını belirten işçi, haklarını almak için mücadele edeceklerini belirtti.