Şamil Tayyar'dan Zelenskiy yorumu: Sen kalk Yunan kanalında saçmala, aptal komedyen

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Tayyar açıklamasında "Zelenskiy, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen" ifadelerini kullandı.

