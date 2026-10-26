Şamil Tayyar’dan Oktay Saral’a teselli: ‘Rusların tepkisi üzerine son gece heyetten çıkarıldım’

Azerbaycan’a yönelik sosyal medyadan yaptığı açıklamaların ardından Bakü’nün görevden alınmasını talep ettiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla istifa etmişti.

AKP’li Şamil Tayyar, Saral’ı kendisinin de zamanında Rusya’nın tepkisi üzerine Erdoğan’ın gezisindeki heyetten çıkarıldığını anlatarak teselli etti.

Tayyar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Oktay Saral ile istifası sonrası görüştüğünü belirterek “zerre kırgınlığı yoktu” dedi.

Zamanında kendisinin de Rusların tepkisi üzerine Erdoğan’ın Rusya ziyareti heyetinden son gece çıkarıldığını anlattığını yazan Tayyar “Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati ‘kurban’ isterse ‘gurban' olursunuz. Sorun yok” ifadesini kullandı.

AKP’li Şamil Tayyar paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden istifa etti. 11.00 sularında istifa dilekçesini verdikten sonra uzun bir sohbetimiz oldu. Sosyal medya paylaşımında ifade ettiği gibi zerre kırgınlığı yoktu. Kendisine de anlattım. Suriye’de Rus uçağı düşürüldüğünde iki ülke arasında gerginlik olmuştu, Putin ve Lavrov Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanıyordu. Vekil olduğum o süreçte ben de Rus yönetimine yönelik ağır paylaşımlarda bulundum. Bir süre sonra sulh çubuğu tüttürüldü, kavda geride kaldı, zirvede kardeşlik rüzgarı esti. Fakat benim o paylaşımları Ruslar unutmamıştı. Sonraki dönemde Cumhurbaşkanımızın Rusya gezisinde heyetteydim, Rusların tepkisi üzerine son gece heyetten çıkarıldım. Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati “kurban” isterse “gurban” olursunuz. Sorun yok. Ama ders çıkarmak da lazım. Oktay kardeşime sevgi ve muhabbetle.”

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