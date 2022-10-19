Şamil Tayyar: Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan başka yolu kalmadı

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza" diye seslenmesinin ardından "Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan başka yolu kalmadı" paylaşımı yaptı.

Tayyar, Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerinin ardından Twitter hesabından şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız çok açık şekilde Kılıçdaroğlu’nu yeniden aday olmaya çağırdı. Ayrıca tehdit/şantaj ihtimaline karşı güvence verdi. Artık Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan başka yolu kalmadı. Aday olmalı ve bizi bu final maçından mahrum bırakmamalı. Heyecanla bekliyoruz."