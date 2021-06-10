Şamil Tayyar ile AKP'li vekil Ali Şahin sosyal medya üzerinden tartıştı

AKP Gaziantep milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüğü sırada Kılavuzlu Barajı'nın 4. Kısım Sulama Projesi için ayrılan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiğini öğrendiler.

Gaziantep yerel basınına yansıyan haberde, ödenek iptali haberinin ardından Şamil Tayyar'ın bakanla görüştüğü, sorunun çözüleceği bilgisi verildi.

Tayyar'ın bu açıklaması sonrası AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya hesabından, “Doğru değil vekilim” dedi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Işıkgece'nin “Asılsız haber, bütün projelerde olduğu gibi ödenek Kılavuzlu Projesi'nin üzerinde, iş programına bağlı olarak kullanılacak” dediğini aktardı.

Şahin'in haber sitesi üzerinden verdiği bu yanıtın ardından bir açıklama da Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, Şahin'e, "Yanıltmışlar sizi" derken, "Yanlış bilgiye amel edip sosyal medya üzerinden yol arkadaşınıza yüklenmek yerine hakikati arasaydınız. DSİ Genel Müdürü de Bakan Bey de bugün sözkonusu projede 80 milyon ödenek olmadığını söyledi. Oyuna gelmeyin. Oyunu birlikte bozalım" ifadesini kullandı.