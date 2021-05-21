Şamil Tayyar: Az önce Süleyman Soylu'nun yanından ayrıldım, kirli ağı öğrenince midem bulandı

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, AA muhabirinin sorusu sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tayyar, "Az önce Süleyman Soylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada Süleyman Soylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şamil Tayyar "Kardeşi FETÖ’den ihraç edilen, hakkında ‘kripto’ raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır. Sadece bu kripto değil, tezgahı kuran bu içerdeki alçaklar da hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.