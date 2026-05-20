Şam’da Savunma Bakanlığı binası yakınında bombalı araç saldırısı: Bir HTŞ askeri öldü

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Suriye’nin başkenti Şam’da Savunma Bakanlığı’na ait bir bina yakınında düzenlenen bombalı araç saldırısında HTŞ ordusundan bir asker öldü, en az 18 kişi yaralandı.

Saldırı, dün Şam’ın Bab Şarki bölgesinde meydana geldi. Savunma Bakanlığı’nın devlet medyasında yer alan açıklamasına göre askerler, bina yakınında tespit edilen başka bir patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken yakınlarda bulunan bombalı araç infilak etti.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

HTŞ yönetimine bağlı Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğü Başkanı Necib el-Nassan, devlet ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada patlamanın ardından 18 yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Patlama, Şam’da güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve bölgeye çok sayıda ambulans ile sivil savunma ekibinin sevk edilmesine yol açtı.