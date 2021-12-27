Şam sokakları Noel ağaçlarıyla aydınlandı

Suriye'deki savaşın 10. yılını doldurduğu günlerde, binlerce Suriyeli bu sene de Noel için bir araya geldi ve sokakları doldurdu.

Noel'in özellikle radikal İslamcı grupların sebep olduğu terör saldırılarından sonra özel anlamlar içererek kutlandığını ifade eden Suriyeliler, Noel'i bir tür direncin sembolü olarak tarif ediyor artık.

Bir yandan savaşın getirdiği yıkım öte yandan geleceğe dönük umut ve hayallerin yansıdığı kutlamalara hem Hıristiyan hem de Müslüman Suriyeliler birlikte katılıyor. Şam, Halep, Lazkiye, Tartus ve Hama kentlerinde daha çok kendini hissettiren kutlamalarda bu sene yabancı turistleri katılımı da teşvik edildi.

Şam'ın merkezinde bulunan Abbasi Meydanı'nda 30 metreyi bulan Noel ağacının süslenmesi ve aydınlatılmasıyla başlayan etkinlikler ülkenin birçok farklı yerinde sürüyor. Savaş ve İslamcı terör nedeniyle yüz binlerce Hıristiyan Suriyeli yerinden edilmiş olsa da Hıristiyanların Suriye'deki nüfusu yoğunluğu korunuyor.

Savaşın yaşattığı acılardan bir an olsun uzaklaşmak için

Suriyeliler Noel kutlamalarının, Suriye'nin radikal İslamcı çetelere yenik düşeceği beklentisini boşa çıkarmanın bir sembolüne dönüştüğünü düşünüyorlar. Savaşın yarattığı yıkım ve sıkıntılar, ekonomik zorluklar ve bazı gündelik ihtiyaç ürünlerine zaman zaman ulaşamama sorunu devam ederken binlerce insan bir araya gelerek hem bu acılardan biraz olsun uzaklaşırken bir yandan da geleceğe dönük umutlarını tazeledi.

Özellikle 2015 yılında fiili kuşatma altında bulunan kentlerde kutlanan Noel ve Palmira Antik Kenti'ni IŞİD'den kurtarma operasyonları halkın hafızasındaki canlılığını koruyor. Bu sene daha çok elektrik kesintileriyle gündeme gelen Şam'ın özellikle bazı sokaklarında Noel ağaçlarının ışıklarının sönmemesi için jeneratörler devreye sokuldu. Aynı zamanda yeni yıla girerken birçok aileye gıda ve kıyafet desteğinde bulunulduğu da paylaşılan haberler arasında.

Filistin'deki kutlamalara İsrail askerinin saldırıları gölge düşürdü

Filistin'de de bir araya gelen binlerce kişinin Noel kutlamalarına İsrail askerlerinin saldırısı gölge düşürdü. Noel ile birlikte aynı zamanda Filistin'in İsrail işgali altındaki topraklarına dikkat çeken pankartları ve duyuruları kaldıran askerler ellerinde Filistin bayrağı taşıyanlara da müdahale etti. Yer yer çatışmaların yaşandığı örneklerde Noel Baba kostümü giyen eylemciler daha önceki yıllarda da olduğu gibi yine öne çıkan kareleri oluşturdu.