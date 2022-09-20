'Şam-Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı, peş peşe görüşmeler yapılıyor'

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü "Masadaki üç önemli başlık" yazısında Suriye ile olan son temasları aktardı.

Fırat "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor" dedi.

Fırat, Ankara açısından masadaki üç başlığı aktardı:

"1- Terör örgütü YPG/PYD ne olacak? 2- Ilımlı muhalifler ne olacak? Sisteme nasıl dahil edilecekler? 3- Mültecilerin dönüşleri nasıl, ne zaman halledilecek?"

Fırat, yazısında şöyle dedi:

"Sorunların çözülmesi çok da kolay değil. Anayasa çalışmalarının tamamlanması süreçte çok önemli görünüyor. Yetkililer 'Zaman alacak olsa da konuşulmaya başlanması bile önemli' yorumunu yapıyor. İlişkilerin devlet başkanları düzeyine gelmesi için ise uzunca bir yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır."