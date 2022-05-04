Salgında bugün: Vaka sayısı binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 90 bin 301 testten 1132’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı 1185 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 505 bin 412 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.