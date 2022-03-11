'Salgın toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı'

Sağlık Bakanı 'Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının iki yıl önce bugün görülmesine ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Koca’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.”

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