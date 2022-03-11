Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının iki yıl önce bugün görülmesine ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Koca’nın açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
soL - İstanbul
'Salgın toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı'
Sağlık Bakanı 'Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı' dedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının iki yıl önce bugün görülmesine ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Koca’nın açıklaması şöyle: