Saldırıya uğrayan Erk Acarer'den açıklama: Silahlılardı, 'yazmayacaksın ulan' dediler

Dün akşam saatlerinde evinde saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer, yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

"Kamuoyuna ve gazeteci dostlara açıklamamdır: Bilin ki hesabınını sormaya devam edeceğiz, bilin ki hesabı kapayan da biz olacağız!" diyen Acarer, saldırganların silahlı olduğunu dile getirdi.

Acarer, saldırganların "yazmayacaksın ulan" dediklerini aktarırken, "Bu islamcı ve faşist AKP ve MHP'ye karşı söylediğimiz her şeyin sağlamasıdır" dedi.