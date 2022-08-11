Saldırıya uğrayan CHP'li Belediye Başkanı Kaynar'dan açıklama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabası tarafından saldırıya uğrayan CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar saldırının aile içi mesele değil rant meselesi olduğunu açıkladı.

Kaynar şunları söyledi:

“Benim üvey dayımla bir problemim oldu. Biliyorsunuz ben projelerimle geldim, belediye başkanlığına. Projemin bir tanesi de otogardı, otogar yapmak için uğraştığımızda; bizim belediye binamızı aslında yıkıp, arka taraftaki kanala dayayarak, oradaki meydanı açarak; çok güzel bir 100 yıllık proje yapmaktı. Ama arsanın bir tanesi de dayımın yerleri olduğu için vermek istemediler. Vermek isteseler de 10 katı bir para talep ettiler.

Ben şunu dedim, hani sen Yarbaşı Beldesi’nin haklarını koruyacaktın, 25 kuruşunu kimseye yedirmeyecektin de işte akrabana gelince 10 liralık yere 100 lira para verdin demezler miydi bana. Bunu diyeceklerdi bu şekilde. Yani bir malın bir bedeli vardır. Değerinden fazla vermeyelim çoksa da cüzi bir rakam yukarı çıkarız ama veremeyiz verirsem Yarbaşı Belediye Başkanı akrabalarına geçmişte yapıldığı gibi peşkeş çekildi denecekti. Bu şekilde alamayınca biz projemizi geri adım ataraktan olan şimdiki mevcut yerimizi yapmaya karar kıldık.

'Rant meselesi'

Tabii ki otogarımıza başladığımızda oradaki arsa dayımın oldu, otogarı yapınca arsanın kıymeti bitti değeri düştü diyerekten bizi mahkemeye verdi, buraya inşaat yaptırmam diye. Tabii normaldir verebilir. Kimi verdi mahkemeye, belediyeyi verdi, benimle bir alakası yok. Ben belediyenin haklarını 4 bin kişinin haklarını korumakla mükellefim. Verdi mahkemeye ne oldu? Sonuçlandı mahkemeyi kaybetti. Hazmedemedi bunu bugünmüş gibi anlatılıyor ama bu 3 yıldan beri süren bir olay.

Ben oradan hastaneye doktora giderken bu benim ara caddeden önüme çıktı, hakaret ederekten bana saldırdı. Aile içi değil bu bir sadece rant, para hırs kavgası. Seçimden önce iyiydik. İş makinalarıyla her yerde koşarken iyiydi de otogar yapılınca arsasının değeri düşünce mi ben kötü yeğen oldum yani şimdi. Burada tek amaç duygusal, parasal konuda arsasının değer kaybetmesidir bunu bu şekilde açıklamış olayım. Yani bu bizim aile içi meselesi değil, sadece rant meselesi.” (ANKA)