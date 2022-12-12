Saldırgan vekilin kaburgası kırılmış

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİP Milletvekili Hüseyin Örs’ün yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP'li Zafer Işık’ın kaburgasının kırıldığını söyledi.

İYİP Milletvekillerinin Örs’ü darp eden AKP'li Zafer Işık için, "O adam Parlamento’ya girmesin. Eğer Parlamento’ya girerse biz ona haddini bildiririz" dediğini iddia eden AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Işık’ın kaburgasının kırıldığını belirterek, “Bizim milletvekilimizin kaburgası kırık Sayın Başkan. Milletvekilimizin kaburgası kırık, onun ki fiili saldırı değil mi? Zafer Işık'ın kaburgası kırık, orada yere yatırmışlar tekmeliyorlar” ifadesini kullandı.