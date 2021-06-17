Saldırgan Onur Gencer: Başka kişiler olsaydı onlara da ateş edecektim

HDP İzmir İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği saldırıda Deniz Poyraz isimli parti çalışanını katleden, sonrasında binadan çıkamadan yakalanan Onur Gencer’in emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin aktardığı ifadede, herhangi bir parti dernek sendika üyeliğinin olmadığını söyleyen Gencer, ailesinin İzmir'in Gaziemir ilçesinde ikamet ettiğini belirtti.

Bekâr olduğunu ve askerlik yapmadığını ifade eden Gencer, 2020 yılının ilk aylarında "Sağlık Memuru" olarak Suriye'de Menbiç'e gittiğini, orada da bir süre görev yaptığını söyledi. Gencer "Sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettim. Ancak şu an için açıkta görülebilirim, çünkü işe gitmiyorum" dedi.

Gencer, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik ifadesinde şöyle dedi:

"16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK'lılar tarafından hakaret içerikli görüşmeler yaşadım. Benim ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı."

Saldırıyı nasıl planladığını anlatan Gencer, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl HDP binasının adresini Google üzerinden öğrendiğini kaydetti. Keşif amaçlı "Perfect İngilizce" adlı bir kursa kayıt olduğunu ifade eden Gencer, şunları söyledi:

"Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım."