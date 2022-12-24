Salda Gölü'nün suyu çekiliyor

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Göl'ünde, koruma altında olmasına rağmen su çekilmesi gözlendi.

Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'e konuşan Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, beyaz kumsalda kararmalar oluşmaya başladığını ve su çekilmesinin de hızlanarak devam ettiğini söyledi.

Şakar, “Salda Gölü’ndeki güncel stromatolit (mavi yeşil alg) oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması, Salda Gölü’nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu hale getirmekte olduğunu görüyoruz” diye konuştu.