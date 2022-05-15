Sakine Kültür'ün katili tutuklandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Sakine Kültür’ün katledilmesiyle ilgili gözaltına alınan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın ile Yunus Kültür ve Hacı Kültür, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Kültür’ü işkenceyle katlettiğini itiraf etti. Kültür’ün faili İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yunus Kültür ve Hacı Kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.