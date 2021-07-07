Sakarya'da sel sularına kapılan 78 yaşındaki yurttaş kayıp

Şiddetli yağış Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta sele neden oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sağanak sonucu dere taşarken, sel sularına kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul'u arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Özkul'un evinin yanındaki direği sağlamlaştırmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.

İlçede Orman İşletme Müdürlüğüne ait depodaki tomruk ve malzemeler, sel suları ile Mudurnu Deresi'ne sürüklendi. Mudurnu Deresi Köprüsü altında biriken tomruklar, çevredekiler tarafından alınmak istenirken, orman muhafaza memurları izin vermedi.

Öte yandan Mudurnu Deresi üzerinde bulunan Beldibi Mahallesi’nden geçen köprüde de çökme meydana geldi. Hanyatak, Boztepe, Mansurlar, Şahinler, Kayabaşı, Dere mahalleleri ile Açelya Yaylası'na geçişi sağlayan köprü, yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

DHA'nın haberine göre Beldibi Mahallesi'nin muhtarı Erol Çelik, "Bölgemiz aşırı yağmur aldı. Yağmur nedeniyle sel sularının köprünün altını boşaltması sonucu köprüde çökme oldu. Yaklaşık 10 köye ulaşım sağlıyor" dedi.

Düzce'de köylerde mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı

Sağanak Düzce ve Zonguldak'ta da sele yol açtı. Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı.

2 sene önce 7 kişinin sel nedeniyle yaşamını yitirdiği Cumayeri ilçesine bağlı Esmahanım köyü bir kez daha sele teslim oldu. Köyde bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Sel nedeniyle köylerde mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı, 88 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Zonguldak'ta da dere taştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde de aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Sel nedeniyle onlarca ev ve işyerini su bastı. Beldede çok sayıda araç da su altında kaldı.