Sakarya'da jandarmaları göz göre göre ölüme göndermişler

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamanın ardından görevlendirilen jandarmaların görev sırasında yaşamını yitirmesinin nedenlerini kaleme aldı.

Yazıda, patlamanın ardından 5 Temmuz 2020'de Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, jandarmaya yazı yazarak, soğutulmuş kimyasal ve patlayıcıların güvenli alana taşınıp imhasını istemesinin ardından jandarmaya bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi'nin, taş ocağı yeri belirlediği yazıldı.

Belediyeden kamyon alınmasının ardından yükleme ve imha için Ferizli Cezaevi Bölük Komutanlığı'ndan erbaşların görevlendirildiği belirtilen yazıda, personelin bilgilendirilmediği, erlere de koruyucu kıyafet ya da ekipman verilmediği aktarıldı.

Patlayıcıların taşınması için belediyenin ‘hava kasa' denilen, kapakları yandan açılmayan, damperli kamyonların gönderdiğini aktaran Saymaz, jandarmaların elleriyle patlayıcıları kepçeye doldurduğunu, kepçenin de patlayıcıları kamyonun damperine boşalttığını belirtti.

Saymaz'ın aktardığına göre, sürücü ve kepçe operatörü yönteme ilişkin “Tehlikeli değil mi?” diye sorarken, Kıdemli Başçavuş B.G., “Tehlikesi yok” dedi.

Saymaz, sonrasında yaşananları şöyle aktardı:

"Patlayıcılar ekskavatörle kamyona yüklendi. Operatörü H.A., tehlikeli olacağını söylese de Başçavuş B.G.'yi ikna edemedi.

Patlayıcılar hakkında hiçbir bilgisi olmayan Onbaşı E.T.. sürücünün yanına bindirildi. Kamyon fabrikadan çıkmak üzereyken, sanki Hendek'e atom bombası düştü.

Ses Taşkısığı'ndaki taş ocağından geldi.

Taşkısığı'nda…

Sürücü F.Ü., boşaltmak için damperini kaldırmış ve fitiller bir bir düşmeye başlamıştı ki yeri göğü sarsan bir patlama meydana geldi.

Üç jandarma hayatını kaybetti.

Dokuzu yaralandı."