Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmek için çalışma başlattığı bildirildi.