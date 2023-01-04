Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmek için çalışma başlattığı bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Haber Merkezi
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmek için çalışma başlattığı bildirildi.