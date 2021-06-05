Sakarya merkezli şirketin mal varlığı donduruldu: IŞİD'e mali destek veriyordu!

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sakarya merkezli Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Ankara Gazetecisi'nde yer alan habere göre, Alfay şirketi, Sakarya merkezli bir firma. ABD Hazine Bakanlığı, geçen ay, Alfay şirketi ve sahibi İdris Alfay ve İbrahim Alfay’a yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kararda, “bu şirketin Suriye’deki IŞİD militanlarına yapılan para transferlerine aracılık ettiği” belirtildi.

2018’de Sakarya’da kurulan bu şirketin faaliyetlerine bu zamana kadar neden izin verildiği ise soru işaretlerine neden oldu. Şirketin Serkan Çaykışla ve Bekir Çaykışla adlı Türk ortakları da var.