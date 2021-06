Sait Munzur yeni çağın 'Bizim Çocuklar'ını çizdi.

'Bizim Çocuklar Başardı'

Mehmet Ali Birand'ın anlatımına göre CIA Türkiye İstasyon Şefi Paul Henze, 12 Eylül'ün ABD Başkanı Carter'a "[y]our boys have done it" (seninkiler yaptı/bizim çocuklar işi bitirdi) sözleriyle iletildiğini söylemişti.



Paul Henze 2003 yılında bir Türk gazetesine verdiği demeçte "bizim çocuklar işi başardı" sözlerinin Mehmet Ali Birand'ın uydurması olduğunu savundu. Birand 1997'de Henze ile yaptığı görüşmenin sesli ve görüntülü kayıtlarını yayınladı.



Yayımlanan kayıtlarda, konuşmanın Birand'ın ilk iddiasından farklı olarak "The boys in Ankara did it. (Ankara'daki çocuklar halletti.)" şeklinde olduğu görülüyordu. Arada büyük bir fark olduğu söylenemez. Hatta asıl kullanılan ifadeye bakarsak darbecilere ABD'nin bakışının "Bizim çocuklar başardı" kalıbıyla özetlenmesinin de pek uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Henze de Birand da artık hayatta değil ama "bizim çocuklar" hep iş başında.