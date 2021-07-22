Sait Munzur Taliban'ın 'inancıyla alakalı ters durumu olmayan' Erdoğan'ı çizdi

Erdoğan, AKP iktidarının NATO'dan "kopardığı" Afganistan misyonu konusundaki kuşkuları bu sözlerle gidermişti: Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.

Taliban sözcüsü bugün yaptığı bir açıklama yaptı ve şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin tutumuna halihazırda itiraz ettik ve ABD çekildikten sonra diğer yabancı güçlerin bu ülkede hiçbir gerekçeyle kalmalarına izin vermeyeceğiz."

İşler biraz karışık gözükse de Sait Munzur çizgileriyle tabloyu böyle sadeleştirdi: