"Halk korkunun üzerine düşürülmüş gölgesinden sıyrılıp
kendi ışığını vermeye başladığında güzelleşiyor.
Korku iklimini yıkanlara, halkı güzelleştirenlere selam"
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sait Munzur: Korku iklimini yıkanlara selam
Sait Munzur 'korku iklimini yıkanları' çizdi
Haber Merkezi
"Halk korkunun üzerine düşürülmüş gölgesinden sıyrılıp
kendi ışığını vermeye başladığında güzelleşiyor.
Korku iklimini yıkanlara, halkı güzelleştirenlere selam"