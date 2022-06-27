Sait Munzur 'ittifaklar'ın tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi

Sait Munzur ittifakların tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi.

Haber Merkezi

Akılalmaz zamlar ülkede yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Açlık sınırının çok altında ücretler alan yurttaşların geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor.

Sait Munzur ittifakların tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi.

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