Akılalmaz zamlar ülkede yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Açlık sınırının çok altında ücretler alan yurttaşların geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor.
Sait Munzur ittifakların tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Sait Munzur 'ittifaklar'ın tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi
Sait Munzur ittifakların tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi.
Haber Merkezi
Akılalmaz zamlar ülkede yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Açlık sınırının çok altında ücretler alan yurttaşların geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor.
Sait Munzur ittifakların tartışmasız müttefik olduğu konuyu çizdi.