Şair Ataol Behramoğlu’na Küba’da ‘Kültür Nişanı’ verildi

Küba Devrimi’nin ardından 1966’da düzenlenmeye başlanan Uluslararası Havana Şiir Festivali 55. yılında devam ediyor.

Festival kapsamında Casa del Alba Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Kültür Bakanı Alpidio Alonso Grau, şairler Hildebrando Pérez Grande ve Ataol Behramoğlu'na Küba Kültürü Nişanı verdi.

Birgün'ün haberine göre şair Ataol Behramoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Bu nişana sahip olmak büyük bir onur. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum çünkü büyük şair José Martí'nin anavatanı burası. Burası aynı zamanda Fidel Castro devriminin de anavatanı. Onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

Perulu ünlü şair Hildebrando Pérez Grande de yaptığı konuşmada, “Hayatımın geri kalanında bana büyük bir onur veren bu nişan için teşekkür ederim. Fidel, Amerika'mızı ve tüm gezegenimizi aydınlatan güneştir. Fidel yaşamamız için kalan günleri aydınlatmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim Küba!” ifadelerini kullandı.