Sahte McDonald's logosu yalanlandı

Fast Food zinciri McDonald’s firması birkaç hafta önce Rusya’daki işletmelerini savaştan dolayı kapatacağını duyurmuştu. Gelen yaptırımın ardından Rusya'nın kendi fast food şirketini kurma ve McDonald's ile benzer logoyu kullandığı haberleri yalanlandı.

Mcdonals’ın Rusya’ya uyguladığı yaptırımdan sonra Rusya fast food zincirinin logosuna benzer logo yaparak kendi fast food firmasını duyurduğu haberleri gündeme geldi.

Basında çıkan haberlere göre, “Dada Vanya’s” adlı markanın franchise'ı için geçen hafta Rus makamlarına bir ticari marka tescili yapıldı.

Rusya’nın yeni fast food şirketinin duyurulmasından sonra McDonald’s ile aynı özelliklere sahip olması Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından da fark edilse de çıkan logo ve marka haberleri kısa sürede yalanlandı.

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Moskova belediye başkanının bir yıl içinde Rus başkentindeki 250 McDonald's restoranının yerini yerli zincirlerin alabileceğini söyledi.

Yeni oluşturulduğu iddia edilen fast food markasına toplamda 3,7 sterlin (72 milyon Türk lirası) ödendiği ifade edilmişti.

Geçen hafta, Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin parlamentoya yaptığı açıklamada ‘Dada Vanyas’ın McDonald's'ın yerini alması gerektiğini ifade etti. Rus medyası ise Batı basınında çıkan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve paylaşılan logoların da yalan olduğunu söyledi.

Dada Vana Ceo'su yalanladı

Rusya’nın kendi fast food şirketinde kullandığı Dada Vanya Mcdonalds logonun Kiril alfabesinden alınarak modellendiği iddia edildi. İngiliz gazetesi Independent'ta aylaşılan Dada Vanya Mcdonalds logosunun gerçek olmadığı ve haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Chita.ru gazetesine konuşan Dada Vanya CEO'su, Dada Vanya'nın zincir restoran sektörüne yatırım yapma planı olmadığını, Mcdonalds'ın Rus restoranlarının Dada Vanya tarafından alındığını ve iddia edilen logonun gerçek olmadığını söyledi.

McDonald's'dan açıklama

McDonald's Başkanı ve CEO'su Chris Kempczinski çalışanlara açık bir mektupta, “Değerlerimiz, Ukrayna'da ortaya çıkan gereksiz insan acısını görmezden gelemeyeceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Şikago merkezli burger şirketi, “Rusya'da McDonald's markamıza canını ve ruhunu katan 62 bin çalışanına ödeme yapmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Chris Kempczinski, şirketin mağazalarını ne zaman yeniden açabileceğini bilmenin imkânsız olduğunu sözlerine ekledi.