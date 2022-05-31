Sahte kararla erişim engelleme: Ünlü isimlerden para aldılar

Geçtiğimiz aylarda bazı yayın organlarına gönderilen maillerde, ellerinde erişim engeli olduğunu ileri süren şüpheliler, bazı haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ardından söz konusu kurumları arayan şüpheliler, ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen haberleri kaldırmayan kurum çalışanlarını tehdit etti.

Sabah’tan Atakan Irmak ve Dilek Yaman Demir’in haberine göre ünlüleri hedef alan şebeke, önce sahte belge hazırlayarak medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu. Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü. Artan şikâyetler üzerine durum incelemeye alındı. Kurumlara gönderilen kararların, "gerçek mahkemelerce" gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sahte kararla erişim engelleme aldılar

Bahsi geçen maillerle ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu. Belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla bire bir benzerlik gösterdiği, mahkeme adı, hâkim ve kâtip adı, sicil bilgileri yer alırken, kararda kaldırılmak istenen haberlerin linklerine yer verildi.

Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendi isim ve soyisim bilgileriyle oluşturulsa da kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.

Ünlüleri hedef aldılar

Soruşturmada savcılık, medya kuruluşları ve muhabirleri arayan numara ve mailleri tespit etti. Uğur Y. ve İlknur Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Danışmanlık şirketi sahibi olduğunu belirten Uğur Y., telefon numarasının kendisine ait olduğunu doğruladı ve "Benim sahte mahkeme kararlarıyla işim olmaz. Bunlara ayıracak vaktim yok. Sosyete camiasıyla iç içe çalışır, para kazanırım. Böyle içerikleri hazırlamam mümkün değil" iddiasında bulundu. Uğur Y.'nin ortağı olduğu belirlenen İlknur Ö.'nün, popüler kişiler hakkında çıkan tüm olumsuz haberlerin peşine düşerek onlarla pazarlık yaptığı belirlendi.

İlknur Ö. ise ifadesinde, fizyoterapist olduğunu anlatarak, "Uğur Y., komşum olur. Tapelerde yer alan konuşmalar iş görüşmesidir. Bu legal bir iştir. Sahte evrak oluşturmam söz konusu değildir" sözleriyle kendisini savundu. İlknur Ö.'nün, haberlerin kaldırtmasını kabul eden ünlülerden kapora aldığı, kapora sonrası hazırlanan sahte evrakları PR ajansına gönderdiği ve milyonlarca lira kazandıkları ortaya çıktı. Uğur Y. ile İlknur Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.