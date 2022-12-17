Iğdır'ın Koçkıran köyünde yaşayan Kazım A. sahte olduğu düşünülen içkiden tüketti.
Bir süre sonra fenalaşıp bilincini kaybeden Kazım A. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazım A. hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sahte içkiden ölüm: Bir kişi yaşamını yitirdi
Iğdır'da sahte içki içerek fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Iğdır'ın Koçkıran köyünde yaşayan Kazım A. sahte olduğu düşünülen içkiden tüketti.
Bir süre sonra fenalaşıp bilincini kaybeden Kazım A. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazım A. hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)