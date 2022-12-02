Sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz (20), çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişleri idari, savcılık da adli soruşturma yürütürken Ayşe Özkiraz'ın özel bir üniversitenin sağlık bölümünün WhatsApp grubunda girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktardığı ses kayıtları ortaya çıktı.

'Ben tıp fakültesindeyken...'

DHA'nın haberine göre, Özkiraz yaklaşık 6 ay önce gönderdiği ses kaydı ve mesajlarda girdiğini öne sürdüğü ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor.

Özkiraz, sesli mesajında "En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii bu giriyorsun saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun" ifadelerini kullanıyor.

Özkiraz aynı grupta 70. hastasına baktığını da belirterek, "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik)" diyor.

'Skolyoz ameliyatını kastediyor olabilir'

Sahte doktorun öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Çok açık bir ifade değil. Mesajın sonunda ortopedi ve beyin cerrahı dediğine göre karın içinden bir skolyoz ameliyatı olabilir. Bu kardeşimizin öğrenci yalanıyla hastane içerisinde dolandığı belli. Kliniklerin içerisinde de öğrenciler çok olur. Öğrenciler ameliyatı izlemeye de girerler. Anlattıklarından o şekilde dolandığı belli oluyor. Mide ameliyatı olsa ortopedi ve beyin cerrahı girmez. Ama 8-10 saat süren ameliyatlar da var. 'Kaburgadan ayırdık' dediği şey ile skolyoz ameliyatını kastediyor olabilir. Ama doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca böyle kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi.