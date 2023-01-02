'Sahte doktor' Özkiraz yarın hakim karşısına çıkıyor

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diplomayla kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıttığı ve hastanede görev aldığı ortaya çıkan Ayşe Özkiraz yarın hakim karşısına çıkacak.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkiraz'ın yargılanmasına yarın Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olarak çalışmasına ilişkin bakanlıkça yürütülen soruşturma sonucunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlusu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar vermişti.