'Sahte bal bir milli güvenlik sorunudur...'

Sahte bal tehlikesi sürüyor. Konuya ilişkin Meclis araştırması için verilen önerge AKP-MHP oylarıyla reddedilirken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Türkiye sahte bal cenneti oldu” dedi. İncelenen 124 bal örneğinden 111’inin sağlıksız çıktığı belirtildi.

Marketlerde her firmanın birçok ürününden 124 adet örnek aldıklarını ve bu örneklerin uluslararası bir kuruluşta analiz edildiğini belirten Adıgüzel, “(Örneklerin) 111'i sağlıksız çıktı. Türkiye'deki balların yüzde 92'si sahte, yüzde 70'inin de ağırlıkları sahte” diye konuştu.

Dolandırıcılık iddiası

TAHAP isimli bir dernek üzerinden arıcıların dolandırıldığını da savunan Adıgüzel, bu dernek yöneticilerinin AKP'li olduğunu ancak yolsuzluk yaptıkları için partiden ihraç edildiklerini söyledi. TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise Adıgüzel'in açıkladığı TAHAP konusuna değinerek, “TAHAP'ın başındaki adamın tam bir üçkâğıtçı olduğunu kabul etmemiz lazım. Ciddi bir dolandırıcılık ağı kurmuş, Kars'ta benim de yakınımı 532 bin lira dolandırdı. Telefon açtım, hakaret ettim. Üreticimize ve insanımıza vermiş olduğu zararlardan dolayı cezalandırılması için takipte olacağım” ifadelerini kullandı.

Arıcılar şikayetçi olmuştu

Adana'da 20 arıcı, bağlı bulundukları federasyon hakkında ‘Ucuz şeker vaadiyle' dolandırıldıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, sadece Yüreğir ilçesinde 2.5 milyon liralık bir mağduriyetin söz konusu olduğu iddia edilmişti.