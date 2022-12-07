Sahte avukatlıktan karakola götürüldü, uzman çavuş olduğu ortaya çıktı

Iğdır'da polislerin yaptığı kimlik kontrolü sırasında S.B. adlı kişi, polislere avukat olduğunu belirtip kimliğini ibraz etmedi. Olay, emniyete kadar gidince S.B.'nin avukat değil, uzman çavuş olduğu ve sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı.

Avukat cübbesiyle otururken yakalandı

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Iğdır'da polisler, dün bir kafeye giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yanında avukat cübbesi bulunan S.B., avukat olduğunu ve ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi. Polis, bu sözlerin üzerine S.B.'den avukat kimliği göstermesini talep etti ancak S.B., avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü.

Burada S.B.'nin aslında avukat olmadığı, Urfa 20. Zırhlı Tugay'da uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. S.B., "Yanında neden avukat cübbesi taşıyorsun?" sorusuna "Avukatlık mesleğine duyduğum sevgiden dolayı yanımda taşıyorum" yanıtını verdi. Ayrıca S.B.'nin yanında taşıdığı çantadan da sahte bilgilerle düzenlenmiş mahkeme kararları, hukuki terimler içeren belgeler ve Samsun Barosu'na kayıtlı olan B.S.Y. adlı avukat adına imzalanan evraklar bulundu.

S.B., Iğdır Emniyeti'nde verdiği ifadede, Kıbrıs Teknoloji ve Bilim Fakültesi'nin çevrimiçi üniversitesinden hukuk fakültesi mezunu olduğunu ancak mezun olduğunu kanıtlayamayacağını söyledi.

'Evraklar karışmış' dedi

Urfa 20. Zırhlı Tugay'da uzman çavuş olduğu ortaya çıkan ve aylık maaşının 14 bin lira olduğu belirlenen S.B., emniyette şu ifadeyi verdi:

"Hukuk bölümü mezunu olduğum için mahkeme kararları ve Anayasa kararları benim ilgimi çekiyor. 2 Aralık Cuma günü Iğdır Barosu'na giderek çantamda çıkan kararların çıktısını aldım. Iğdır Barosu'nda vakit geçirirken hiç kimse bana kim olduğumu ve neden baroda bulunduğumu sormadı. Çıkarttığım kararları alırken yazıcının yanında bulunan birçok evrak, aldığım evraklara karışmış. Bana sorduğunuz Samsun Barosu'na kayıtlı 2050 sicil sayılı avukat adına tenzim edilen evrakların, benim evraklarıma karışan evraklar olduğunu düşünüyorum. Kendisini tanımıyorum. İsmini bir yerde kullanmıyorum. Bahse konu üniversiteden mezun olduğuma dair şu aşamada bir belge ibraz etmem mümkün değil. Çünkü e- devlet sisteminde çıkmamakta. Üniversiteyle yazışmanın yapılması halinde mezun olduğum anlaşılacak."

Son olarak S.B. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu.