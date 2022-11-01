'Şahları da vururlar' yeniden

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan büyük tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un, 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu müzikli güldürü 'Şahları da Vururlar'; 42 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşuyor.



İran’daki karışıklıklar üzerinden dönemin Türkiyesi'ne de önemli eleştiriler getirmiş ve 1980’lerin ilk yarısı boyunca aralıksız 586 kez sahnelenmiş olan oyun, Ferhan Şensoy’un özgün ve isyankar tiyatro anlayışının bütünlüklü bir ilk örneği olmuştu.