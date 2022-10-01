Şahin: Biz AB ülkeleri gibi Amerika'nın gazına gelerek gazsız kalmadık

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AKP Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşan Şahin, Avrupa'nın kışa girerken ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avrupa'nın doğalgaz imkanından büyük ölçüde mahrum hale geldiğini belirten Şahin, "Çünkü Rusya'ya ambargo uyguladılar. Rusya da 'siz bize ambargo uygularsanız biz de size uygularız' dedi ve doğalgazı kesti. Şimdi onlar büyük bir sıkıntı içerisindeler" diye konuştu.

Şahin, Türkiye'nin kışı rahat geçireceğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi Amerika'nın gazına gelerek gazsız kalmadık. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir denge politikası takip etti. Altılı masayı teşkil eden partiler iktidarda olsaydı biz şu anda Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıları aynen yaşıyor olacaktık. Dünyada hem Zelenskiy hem Putin'le konuşabilen Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider var mı? Telefonu açtığı zaman onlarla konuşup inandığı doğruları söyleyen, hatalarını yüzlerine söyleyen başka bir lider var mı?" (İHA)