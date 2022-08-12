Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'düzensiz göçmen' açıklaması: Veriler paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sitesinde, geçtiğimiz yıl rakamlarının da kıyas alındığı 2022 yılının ilk 8 ayına ait düzensiz göç verileri paylaşıldı.

11 Ağustos 2022 tarihine kadar olan olaylar baz alınarak açıklanan verilerde, deniz yoluyla yapılan göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler yer aldı.

Düzensiz göçmen sayısı 26 bin 864’e yükseldiği

Açıklamada 2021 yılında 23 bin 676 olan düzensiz göçmen sayısının ise 26 bin 864’e yükseldiği bildirildi. Düzensiz göç organizasyonları ile ilgili yakalanan organizatör sayısı ise 2021’de 113 iken bu sayı 2022’nin ilk 8 ayında 177’ye yükseldi. Öte yandan göç olaylarında hayatını kaybeden göçmen sayısının 2021’de 15 olduğu açıklanırken, bu sayının 10’a gerilediği aktarıldı.

Açıklamaya göre, 2021 yılında yapılan müşterek operasyonlarda, 50 düzensiz göç olayında, 2 bin 256 göçmen ve 44 organizatörün yakalandığı bildirilirken, bu sayı 2022 yılının ilk 8 ayında 44 düzensiz göç olayı, bin 932 düzensiz göçmen ve 55 organizatör olarak kaydedildi.