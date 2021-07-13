Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi kaldırılacak

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak başlatılan inceleme tamamlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak, iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi.

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, basında yer almıştı. Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlatmıştı.