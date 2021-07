Şahan Gökbakar'dan TRT'ye: Evimi ve iki çocuğumu ifşa etti

Oyuncu Şahan Gökbakar hakkında çıkan haberlere tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Gökbakar, yazlık evine ilişkin haberlere dair açıklamasında "Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde özel hayatımı ihlal ettiniz, eşim ve iki çocuğumla yaşadığım, evimin yerini iyi kötü herkese ifşa ettiniz" dedi.

Gökbakar'ın açıklaması şu şekilde:

"Kaz Daglari yok olmasin dedigim gunden beri baslayan kotuleme ve iftira kampanyasi devam ediyor...Günlerdir hakkimda YALAN haberler yayınladiniz. Beni ve ailemi taciz ettiniz. Magazinde basladiniz, gazetelerde manset ettiniz, Ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin uzerinde drone ucurdunuz ve Ana haber bulteninde, ozel hayatimi ihlal ettiniz, esim ve iki cocugumla yasadigim, evimin yerini iyi kotu herkese ifsa ettiniz. Hedef gosterdiniz. Hep sustum bekledim. Cunku ne dublex villa var, ne kacak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir YALAN...Burda tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayi almadan once de yillardir vardı. Yapi kayit belgelerini de almis benden onceki sahibi.. Yani anlayacaginiz belki de Turkiye sahillerindeki bircok yapidan iskeleden uzantidan daha masum ve yasal bir iskele... not: organize edilen tur teknesi, cekilen fotolar ve bugune gelene kadar butun olanlari da yakinda goruntuleriyle aktaracagim. Bekliyorum su an... @trt @trthaber @dha @atv @sabah @yeniakitgazetesi @milliyet_gazete @hurriyetcomtr @posta.com.tr"