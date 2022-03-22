Şahan Gökbakar'dan Fatih Altaylı'ya Zelenskiy yanıtı

Fatih Altaylı, "Şahan Gökbakarsky" ara başlıklı yazısında Şahan Gökbakar'ın artan biçimde politik bir figür haline dönüştüğünü belirterek, bu durumdan kendisinin de hoşnut olmaya başladığını gözlemlediğini yazdı.

Fatih Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Günahını almayayım ama bendeki izlenim bu genç komedyenin “Benden de bir Zelenskiy çıkabilir” havası içine girdiği. Yakışır mı! Niye yakışmasın.

Şahan Gökbakar’ın Zelenskiy’den eksiği yok fazlası var. Zelenskiy adamsa, Şahan 10 kat daha adam.Üstelik de, o da cesaretini orman yangınları sırasında kanıtladı. Ama olmaz. Olmaz çünkü Zelenskiy sadece Zelenskiy değildi. Arkasında Ukraynalı oligarkların sermaye gücü ve uluslararası ilişkileri vardı.

Şahan ise tek başına. Yani politik romantizm tek başına yeterli değil. Türkiye’de Zelenskiy olmaya en yatkın isim Acun Ilıcalı olabilir ama onun da böyle bir niyeti yok. Yine de Şahan'ın gençlere ilham vermesini çok isterim. Çünkü politize bir gençliğe çok ihtiyacımız var.

'Politik bir figür veya Zelenskiy olmak gibi bir hayalim yok'

Şahan Gökbakar'da bu yazıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Bugün Fatih Altaylı hakkımda güzel bir yazı yazmış.Politik bir figür veya Zelenskiy olmak gibi bir hayalim yok. Oldugum kisiden çok memnunum. Siyaset sevmediğim bir meslek. Gercekleri ve dogruları net sekilde ve özgürce söyleyebilmek icin, siyasetçi değil vatandaş olmak yeterli" paylaşımını yaptı.