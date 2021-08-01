Şahan Gökbakar: Burası bitti, havadan müdahale şart

Marmaristeki yangın 4. gününde hâlâ kontrol altına alınamayan yangınlar yerleşim yerlerine doğru yaklaşırken bölgede endişeler artıyor.

Marmaris'te bulunan oyuncu Şahan Gökbakar'sa Instagram üzerinden Selimiye yakınlarında yaptığı canlı yayında yangının giderek yayıldığını ve müdahale edilmediğini söyledi. Yangının yolu kapattığı ve kısa süre sonra yerleşim yerlerine de ulaşacağını belirterek acil müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Gökbakar, havadan müdahalenin şart olduğunu belirtti.