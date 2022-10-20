Sağlıkta şiddet raporu yayımlandı: '25 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı'

Sağlık-Sen, eylül ayına ilişkin sağlıkta şiddet raporunu yayınladı. Rapora göre, şiddet vakalarına sebebiyet veren 25 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 4 saldırgan serbest bırakıldı. Bir saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken 5 saldırgan ise tutuklandı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

'Tahribatı yüksek olan sağlıkta şiddet son bulmalı'

“Türkiye'nin kronikleşen sorunlarından biri haline gelen sağlıkta şiddet, maalesef sağlık çalışanlarını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Temmuz ayında doktor Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin acısını hâlâ yaşayan sağlık camiası, geçtiğimiz ay Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın hasta yakınları tarafından canice katledilmesinin şokunu ise atlatamadı.

'Sağlıkta şiddet ciddi bir halk sağlığı sorunu'

Her kurum ve toplumun her bir ferdi, bu vahim tablodan kendine pay çıkarmalıdır. Sağlıkta şiddetle mücadeleye ortak sahip çıkılmalıdır.

X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi önemli bir adım. Silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişlere son bulmalıdır. Tedbirlerin ve güvenlik görevlilerinin yetkilerinin artırılması elzemdir.

'Saldırganlar çoğunlukla hasta yakınları'

Saldırganlar, çoğunlukla maalesef hasta yakını olmaktadır. Bu durum, sağlıkta şiddet konusunda artık bilinen en temel gerçektir. Ayrıca, hasta muayene alanları ile hasta yakınlarının bekleme alanları ayrı tutulmalı, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgiye doğru ve kolay ulaşmasının kanalları açılmalıdır.

'25 saldırganın 14'ü hakkında işlem yapılmadı'

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, eylül ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 25 saldırganın neden olduğu 16 şiddet vakasında 24 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Çok üzgünüz ki bir güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti.

Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayının 12’sine hasta ve hasta yakınları neden olurken 2’sine kendini bilmez kişiler, 2’sine ise idareciler sebebiyet verdi. Eylül ayında yaşanan şiddet vakalarının 10’u hem sözlü hem fiili, 5’i sözlü, 1’i ise mobbing olarak vuku buldu.

Şiddet olaylarının 11’i hastanelerde, 1’i sahada, 1’i aile sağlık merkezinde yaşanırken, 1 olay sosyal medya, 2 olay ise SABİM üzerinden gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayında 11 doktor, 7 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 2 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Maalesef bir güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti.

Şiddet vakalarına sebebiyet veren 25 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 4 saldırgan serbest bırakıldı. Bir saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken 5 saldırgan ise tutuklandı. Bir saldırgan, çalıştığı kurumdaki görevinden uzaklaştırıldı.

'Kararların caydırıcı olması gerektiğine inanıyoruz'

Adli mercilerin verdiği kararların sağlıkta şiddeti caydırıcı etkisi olması gerektiğine inanıyoruz. Eylül ayında karara bağlanan 2 davanın tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde görevli bir doktora hareket eden şahıs, 10 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer davada ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tedavisi sırasında eşinin canını acıttığı gerekçesiyle doktora saldıran sanık 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan sosyal medya mecrasında bir doktorla yaşadığı hakaretlerle dolu diyalogla gündem olan Fatih Altaylı’nın doktora verdiği küfürlü cevaplar tepkilere neden oldu. Küfürlerin yanı sıra doktor takipçisine ‘cahil, ezik’ gibi ifadeler kullanan Altaylı, daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.

'Diyaloğun hakim olduğu bir toplumsal dönüşüm'

Sağlık-Sen olarak, istiyoruz ki sağlıkta şiddet artık yaşanmasın. Toplumun her bir ferdi şiddetle mücadelemize katkı sunsun. Şiddetin yerine karşılıklı diyalogun hakim olduğu bir toplum dönüşümü için herkese sorumluluklar düşmektedir. Biz, bu bilinçle sağlıkta şiddetle mücadelemize devam ediyoruz.” (ANKA)