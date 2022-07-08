Sağlıkçıların eyleminde polise tokat attığı gerekçesiyle astsubaya gözaltı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen eyleme polis saldırmıştı.

Eylemde polis saldırısına tepki gösteren bir kişinin yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı öne sürüldü.

Sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu belirtilen astsubay N.K.Ö.'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı, bu nedenle gözaltına alındığı ifade edildi.