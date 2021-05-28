Sağlık sistemimiz: Kaderinizle, kısmetinizle Allah'a emanetsiniz



Covid-19 salgını, şehrin bir tarafında büyük bir kampüs olarak yerleşmiş şehir hastanelerinin bütün irrasyonel taraflarını, sağlıkta reform denilen sürecin yarattığı açıkları, özelleştirmenin bu alandaki sonuçlarını, sağlık çalışanlarının içine itildikleri koşulları... Pek çok şeyi gösterdi.

Pandemi döneminde sağlık sisteminde yaşanan tek sorun Koronavirüsle ilgili de değildi. Uzmanların salgının ilk aylarında işaret ettikleri bir başka sorun büyüyerek karşımıza çıkıyor: Covid dışı sağlık sorunlarının teşhis, takip ve tedavisindeki aksamalar. Bu tüm dünyada konuşulan bir sorun ama ülkemizde bilinen ve birikmiş sorunlar nedeniyle daha da ağır olarak yaşanıyor.

Bir soL okuru, kendi deneyimini yazıya dökmüş. Okurlarımızla paylaşıyoruz.

Pandemi döneminde, sadece küçük bir camı olan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi F blok-Nöroloji Polikliniğinde tıklım tıkış beklemekteyiz. Malumunuz herkes Nörolojik bi hastalığa sahip. Yeni ameliyat olmuş hastalar, bakıma muhtaç hastalar var.

Ben görece iyi bir epilepsi hastasıyım. Düzenli olarak kullandığım epilepsi ilacımın ülkede yeterli miktarda bulunmaması, karaborsaya düşmesi, fahiş fiyatlara satılmasıyla, zorunlu bi ilaç değişikliği sürecindeyim.

Araya giren eş dostlarla kolay alınabilen ilk randevunun ardından, tahlillerim yapıldı sonuçları çıktıktan sonra randevu almam istendi. 18 Mart'tan bu yana randevu almaya çalışıyorum, bugün 27 Mayıs Perşembe. Ancak randevusunu iptal eden bir hastanın boşalan yerini alabildim. Denk geldiğim için..

Randevu günüme kavuştum sonunda. Ama randevu saatine? Hayır.

Çünkü buranın "sistemi" şöyle işliyor-muş.



Randevuyu sadece her ayın 1'inde alabiliyorsunuz. O da telefonu düşürebilirseniz yada görevli telefon başında olabilirse! Odalar ortak paylaşımda. Yani size randevu vermekle ve telefon başında durup bunu organize etmekle görevli olan kişi, doktorlar randevularına başladıklarında mecburen odadan çıkıyorlar. Ve telefon sonsuzluğa kadar çalmaya devam ediyor. Diyelim ki başardınız telefona ulaşmayı, yada ayın 1'inde kalkıp hastaneye geldiniz randevu almak için ve aldınız!

O zaman da bir randevu saatiniz olmuyor. Açık açık sizden istenen, tüm gününüzü boşaltıp, sabah erkenden gelip, oturup beklemeniz. Çünkü doktorların belirli bir sıraya göre almadıkları, istedikleri zaman, istedikleri hastayı çağırdıkları.

Bu durumda tuvalete gidemediğiniz, hava almak için dışarı çıkamadığınız kalabalık bir ortamda beklemek zorunda olduğunuzu hayal edin. Üstelik zaten hastasınız! Tüm bunların üzerine şimdi bir de pandemi koşullarını ekleyin.

Sistemmiş gibi görünen bu düzende, şaşkaza yürüyen şeyler de, inisiyatif kullanarak iyilik yapan bazı çalışanlar sayesinde oluyor tabiki.

Ama bunlara da denk gelmeniz lazım. İyi anlarına, o tarafa baktıkları anlara, yorgun olmadıkları anlarına, cevap vermekten tükenmedikleri anlarına..

Velhasıl sağlık sistemimiz dedikleri, çaresizce mecbur bırakıldığınız bi denk geliş hali.

Hastasıyla, doktoruyla, hemşiresi, hasta bakıcısı, tıbbi sekreteriyle herkes dipsiz bi kuyuda, doğru olana denk gelmeye çalışıyor. Bireysel çabalarınız, el kol uzunluklarınız, şansınız, kaderiniz kısmetinizle hepinizi Allah'a emanet eden sistemin en nadide parçalarısınız!

Yorgun, hasta, çaresiz, çözümsüz, değişmeyen, değiştiremeyen parçalar..