Sağlık sektöründeki şiddet yüzde 600 arttı

Hekim Birliği Sendikası tarafından düzenlenen "Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans" çalıştayında konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, "TBMM 2013 yılı Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu Raporunun 2012 verilerine göre sağlıkta şiddet, diğer sektörlere göre 16 kat daha fazlaydı. 2012 yılından 2022 yılına kadar ise yüzde 600 yani 6 kat daha arttı" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Sendikası, "Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans" çalıştayı düzenledi. Sağlık sektöründe yaşanan tüm şiddet problemlerinin ele alındığı çalıştayda, çözümler sunulmaya çalışıldı.

Yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların oldukça önemli olduğuna değinen Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, "Ama bunlar yetersiz. Uygulanan şiddet, sadece bunlarla da çözülemez. Çünkü bunların uygulanması da bir o kadar önemlidir. Yaralayanlar doğrudan nöbetçi mahkemeye çıkarılıp serbest bırakılıyor" açıklamasını yaptı.

'Hekimlerin yüzde 62'si şiddeti bildirmiyor'

Mecliste tekrar bir şiddet araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirten Doğramacı, "Sağlık Bakanlığı içerisinde de şiddetle mücadele intiharları önleme kurulunun kurulmasını istiyoruz. Oralarda da aktif görev rol almak istiyoruz. Yapılan araştırmaya göre hekimlerin yüzde 62’si uğradığı şiddeti bildirmiyor. Çünkü artık bir yılgınlık, tükenmişlik var" şeklinde konuştu.

Doktorlar SABİM üzerinden tehdit ediliyor

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden doktorların sıklıkla tehdit edildiğini vurgulayan Doğramacı sözlerine şunları ekledi:

"Buradan da hekimlere hakaret ve tehdit mesajları gönderiliyor. ‘Doktoru öldüreceğim, bıçaklayacağım’ diyorlar. SABİM de hekimi arıyor. Hatanızdan böyle bir tehdit var, tedbirinizi alın diye uyarıyor. Burada tedbiri biz mi almalıyız? Hekimler kendi başına bırakılıyor. SABİM’in ismini duyduğumuzda hepimiz korkuyor, çekiniyoruz."

Hekim Birliği Sendikası Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Cengiz ise "Türkiye'de, kamuda şiddete uğrayan meslek grupları içerisinde birinci sırada kadın hekimler yer alıyor. Yani çok yüksek oranda kadın hekimler, şiddete maruz kalıyor. Bugünkü çalıştayda, uzmanlar kendi alanlarındaki görüşlerini beyan edecek. Bu ülkede öldürülen hekimler var. Çok değerli hekimler, sadece hastalarına şifa verdikleri için öldürüldüler. Birkaç gün öncesinde hakeme bir saldırı oldu. Gündem oldu. Bu çok doğru bir şeydir. Kamuda çalışan, topluma hizmet eden kim varsa şiddete maruz kalmamalı" dedi.