'Sağlık markete düşmesin' uyarısı: Halk sağlığı tehdit ediliyor

Türk Eczacıları Birliği, 'Sağlık Markete Düşmesin' başlıklı bir açıklama yaparak yurttaşlara uyarıda bulundu.

Pandemi ile birlikte “sağlık, sağlıklı olma” kavramlarının hayatımızda daha fazla alan kapladığına işaret edilen açıklamada, sağlığın, sadece sağlık çalışanları ile birlikte var olabilceği belirtildi.

Hekimin ve eczacının tavsiyesi olmadan kullanılan ilaç ya da ilaç benzeri ürünlerin, sağlığa iyi gelmeyebileceği gibi zarar da verebileceğine vurgu yapılan açıklamada, "O nedenle, biz sağlık çalışanı olma sorumluluğumuzla tekrar hastalarımıza sesleniyoruz: Televizyon ekranlarında hiçbir bilimsel kanıta dayalı olmayan tavsiyeler veren alanın uzmanı olmayan kişilerin dediklerini yapmayın; takviye edici gıdaları, vitaminleri, tıbbi cihazları manav reyonunun yanı başındaki raflardan almayın. Sağlığınızla oynamayın" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, tıbbi cihaz satış ve tanıtımına getirdiği düzenleme ile yara bandı, pamuk, diş macunu, nefes açıcı burun bantlarının da aralarında olduğu 10 kalem dışındaki tıbbi ürünlerin marketlerde, internette ya da bu alanda ruhsatlandırılmayan başka bir iş yerinde satılamayacağını duyurmuştu. Buna rağmen internet ve marketlerde her gün yenileri eklenen ürün satışı ile yasal mevzuat çiğnenmekte, halk sağlığı tehdit edilmektedir. İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin; üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına olan tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerekir.

Halk sağlığını önceleyen bir sağlık meslek örgütü olarak uyarıyoruz: Sağlığı ilgilendiren ürünlerin yeri, hiçbir denetime tabi olmayan internet siteleri ya da mutfak ihtiyaçlarımızı karşıladığımız marketlerdeki raflar değildir. Halk sağlığından, mesleğimizden vazgeçmiyoruz. Sağlık profesyonellerini dışarıda bırakan bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yetkililere bir an evvel önlem alma, bu sağlık sorununu durdurma çağrısında bulunuyoruz.

Bir kez daha vurguluyoruz: İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin tek doğru adresi sadece ve sadece eczanelerdir. Bu ürünler, eczaneden, hekim ve eczacı danışmanlığında alınmalıdır.