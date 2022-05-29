Sağlık emekçilerinin Beyaz Miting'i başladı

Sağlık emekçilerinin hak talebine amacıyla düzenlenen "Beyaz Miting" bugün Ankara Anıttepe'de saat 12.00'de başladı.

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, gitmiyoruz. Emeğimize, hekimlik değerlerine ve halkın sağlık halkına sahip çıkmak için Ankara'dayız. Türkiye’nin dört bir yanından geldik, Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyuyoruz. Haklarımızı alana kadar, halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi için... Hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için... Binler Beyaz Miting’de! Toplum sağlığı için, herkesin sağlığı için el ele verdik, sağlık sistemini değiştirmeye geldik!" ifadelerini kullandı.

Birçok ilden tabip odalarının, sendika şubelerinin ve kitle örgütlerinin katıldığı miting öncesinde yapılan çağrıda, “Tüm halkımızı, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerinin özlük haklarının alınması ve tüm demokratik taleplerin karşılanması ‘Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ beyaz mitingde yan yana olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denilmişti.